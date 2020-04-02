Буэнос-Айрес, , 18:26 — REGNUM Нападающий «Бока Хуниорс» Карлос Тевес поделился своим мнением о том, что многим клубам приходиться снижать или даже лишать игроков зарплаты в связи с коронавирусом.

«Игрок может прожить полгода или год, не получая зарплату. Мы не так отчаянны, как те, кто живет с детьми и вынуждены выходить из дома в шесть утра и возвращаться в семь вечера, чтобы накормить семью. В данном случае мы не являемся примером. Нам нужно помочь. Мне легко говорить из дома, зная, что у меня есть еда для моих детей. Но меня беспокоит то, что есть отчаявшиеся люди, которые не могут двигаться и выходить из дома», — сказал аргентинцев в эфире местного телеканала America TV.