Лондон, , 18:06 — REGNUM Экс-форвард сборной Англии Гари Линекер пожертвовал 140 тысяч фунтов на борьбу с пандемией коронавируса в «Красный крест». Об этом он сам сообщил в своем твиттере.

«Я решил пожертвовать свою зарплату на пару месяцев Красному Кресту, где они выполняют жизненно важную работу ради тех, кто наиболее уязвим во время пандемии коронавируса. Мне невероятно повезло, что я могу это сделать», — говорится в заявлении телеэксперта.

Ранее стало известно, что экс-футболист организовал фонд по сбору средств, который пойдут на борьбу с пандемией.