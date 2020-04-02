Москва, , 17:37 — REGNUM Заражение коронавирусом подтвердилось у главного тренера сборной РФ по спортивной гимнастике Андрея Родионенко.

Об этом сообщила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова 2 апреля в интервью ТАСС.

По её словам, заражение вирусом SARS-CoV-2 также подтвержено у спортсмена 2001 года рождения.

Она отметила, что «пришли анализы, и выяснилось, что у одного мальчика 2001 года рождения положительный тест на коронавирус, а также у главного тренера сборной по спортивной гимнастике».

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