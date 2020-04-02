Мадрид, , 17:21 — REGNUM Авторитетное испанское издание Marca провело голосование среди своих читателей за звание лучшего футболиста в истории спорта.

Издание оформило голосование в виде сетки плей-офф. Читателям нужно было выбирать одного из предоставленной пары игроков и так до финала.

Аудитория Marca сошлась на мнении, что лучшими футболистами в истории футбола являются Криштиану Роналду и Лионель Месси, которые встретились в финальном поединке. Однако, победитель может быть только один, поэтому Криштиану набрал на 8% голосов больше своего аргентинского оппонента, и был признан лучшим игроком в истории футбола по мнению читателей издания Marca. За португальца проголосовало 54%, аргентинца выбрали 46% голосующих.

На пути к своей победе Роналду опередил легендарных Мальдини, Зидана и Марадону. Месси превзошел «зубастика» Роналдо, Ди Стефано и венгра Ференца Пушкаша. В поединке за третье место бразильский Роналдо на 2% превзошел Диего Марадону.