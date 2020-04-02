Афины , , 16:51 — REGNUM Согласно сообщениям портала Eurohoops, чемпионат Греции по баскетболу досрочно завершен в связи с пандемией коронавируса, которая не оставила ни одну страну европейского континента не тронутой. Решение было принято представителями команд и профсоюзом игроков лиги.

Ранее сообщалось, что чемпионат был приостановлен до 31 марта.

Ожидается, что будет проведена еще одна видеоконференция между сторонами, на которой будет поднят вопрос о финансовых проблемах клубов. Возможно игрокам придется пойти на понижение зарплат.

На данный момент лидером чемпионата является «Панатинаикос», однако утверждения о чемпионстве клуба еще не поступало.