Анкара, , 16:35 — REGNUM Разыгрывающий Родриг Бобуа продлил контракт с турецким баскетбольным клубом «Анадолу Эфесом», сообщает портал Sportando. Срок нового соглашения рассчитан до конца сезона 2021−2022 годов.

Игрок известен своими выступлениями в НБА, где он на протяжение четырех сезонов представлял за «Даллас». В 2009 году он был выбран техасской командой под общим 25-м номером драфта НБА.

В этом году 32-летний француз, выступая за «Анадол», набирал в среднем 9,5 очка, 1,6 подбора и 1,7 передачи за игру в первенстве Евролиги.