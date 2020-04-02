Брюссель, , 16:20 — REGNUM Руководство чемпионата Бельгии по футболу принято решение о досрочном завершении чемпионата, сообщает портал HLN.

Таким образом, чемпионом Бельгии был признан «Брюгге». Эта 16-ая победа «черно-синих» в национальном первенстве за всю историю клуба. Серебряным призером турниром стал «Гент», получив путевку в отборочной этап Лиги чемпионов УЕФА.

В Лигу Европы прямую путевку получил «Шарлеруа». «Антверпен» и «Стандарт» побороться за право выступать в групповом этапе Лиги Европы в квалификационном раунде турнира.