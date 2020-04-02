Париж, , 16:10 — REGNUM Все чемпионаты Франции по плаванию отменили из-за коронавируса, сообщает Le Figaro.

«Из-за эпидемии коронавируса решено приостановить всю деятельность до 30 июня», — говорится в заявлении французской федерации плавания.

«В зависимости от развития ситуации, если появится такая возможность, чемпионат Франции по плаванию может быть перенесен на осень», — отметили в федерации плавания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о снятии ограничений на поездки для людей, страдающих аутизмом.

Подробнее в материале: Макрон объявил об ослаблении режима изоляции для людей с аутизмом