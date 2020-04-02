Нью-Йорк, США, , 15:52 — REGNUM Организационный комитет Открытого чемпионата США по теннису (US Open) планирует провести турнир, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Об этом 2 апреля заявили в Международной федерации тенниса (ITF), сообщает ТАСС.

«Ассоциация тенниса США объявила, что планирует проводить US Open», — заявили в ITF.

Отмечается, что ITF при этом ведёт консультации и продолжает следить за ситуацией с пандемией коронавируса, а также её влиянием на спорт.

Напомним, US Open планируется провести в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября. Также стало известно, что отменён один из турниров серии Большого шлема — Уимблдон.

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