Рим, , 15:06 — REGNUM Матчи чемпионата Италии по футболу могут возобновить 20 мая. Об этом 2 апреля заявил президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина, сообщает TMW.

«Рассматриваем вариант возобновления турнира 20 мая или хотя бы 1 июня, чтобы мы смогли завершить чемпионат в июле», — сказал Гравина.

Напомним, сезон 2019/20 в Серии А был прерван из-за пандемии коронавируса. Ранее возобновление матчей планировалось 3 мая.

Добавим, что в Италии складывается самая тяжёлая ситуация с коронавирусом. На сегодняшний день в стране заразились свыше 110 тыс. человек, из которых умерли более 13 тыс.

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