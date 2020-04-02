Владивосток, , 14:37 — REGNUM Главный тренер хоккейного клуба «Адмирал» (Владивосток) Леонид Тамбиев покинет команду. Об этом 2 апреля сообщает ТАСС.

«Я в любом случае покину «Адмирал», даже если клуб будет выступать в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ)», — сказал Тамбиев.

Он добавил, что его приоритетом является работа в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). О заключении контракта между «Адмиралом» и Тамбиевым было объявлено 24 марта.

Напомним, 1 апреля в правительстве Приморского края сообщили, что «Адмирал» не выступит в сезоне 2020/21 КХЛ. Причиной такого решения стала приостановка заключения контрактов с игроками и выделение средств на борьбу с коронавирусом.

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