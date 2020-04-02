Мадрид, , 14:07 — REGNUM Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич не планирует уходить из команды до окончания срока действия контракта. Об этом 2 апреля сообщает издание AS.

По информации издания, Модрич не будет вести переговоры с другими клубами до завершения контракта, срок которого истекает летом 2021 года.

Напомним, в 2012 году Модрич перешел в «Реал» из «Тоттенхэма». В 2018 году Модрич стал обладателем «Золотого мяча», который вручается лучшему футболисту мира по итогам года.

В мадридском клубе Модрич выиграл чемпионат и Кубок Испании, трижды — Суперкубок Испании и Суперкубка УЕФА, в также по четыре раза — Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

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