Филадельфия, США, , 13:16 — REGNUM Первого заражённого коронавирусом футболиста выявили в американском футбольном клубе «Филадельфия Юнион». Об этом 2 апреля сообщается на сайте клуба.

Сообщается, что тест игрока дал положительный результат. Никаких других случаев в клубе не выявили.

«Сегодня мы хотим сообщить, что игрок «Филадельфии» сдал положительный анализ на коронавирус», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта был выявлен первый случай заражения коронавирусом в клубе «Нью-Йорк Сити». Ранее сезон в MLS был остановлен.