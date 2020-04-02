Волгоград, , 12:57 — REGNUM Цветами государственных флагов России и Италии будет подсвечиваться стадион «Волгоград-Арена». Об этом 2 апреля сообщает ТАСС.

Отмечается, что такая подсветка будет включена в течение трёх вечеров, начиная со 2 апреля, в знак поддержки Россией жителей Италии, которые пострадали от пандемии коронавируса.

«Российский триколор и государственный флаг Италии станут главными акцентами вечерней подсветки «Волгоград-Арены», — говорится в сообщении.

Напомним, стадион «Волгоград-Арена», вмещающий 45 тыс. зрителей, был построен к чемпионату мира по футболу — 2018.