Москва, , 12:50 — REGNUM На пост президента Международной федерации хоккея с мячом (FIB) переизбран глава Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борис Скрынник. Об этом 2 апреля сообщили в пресс-службе российской организации.

«Коллектив ФХМР поздравляет Бориса Ивановича и желает ему претворения в жизнь самых амбициозных планов и новых успехов в работе, а мировому хоккею с мячом процветания и стабильности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Скрынник переизбран на новый срок в FIB единогласным решением. Он является президентом международной организации с 2005 года, а главой ФХМР он стал в 2009 году.

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