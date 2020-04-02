Валенсия, Испания, , 12:45 — REGNUM Все футболисты «Валенсии» выздоровели после заражения коронавирусом. Об этом 2 апреля сообщает Superdeporte.

По информации издания, все игроки команды сдали повторные тесты на коронавирус, которые дали отрицательный результат.

Ранее сообщалось, что у 10 игроков основной команды и 15 сотрудников клуба была диагностирована коронавирусная инфекция. Официально называлось только три футболиста с подтверждённым диагнозом — защитники Эсекьель Гарай, Эльяким Мангала и Хосе Луис Гайя.

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