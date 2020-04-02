Ливерпуль, Великобритания, , 11:55 — REGNUM Сборная Германии рассматривает Юргена Клоппа в качестве основного кандидата на пост главного тренера. Об этом 2 апреля сообщает Mirror.

Отмечается, что Клопп, который сейчас тренирует «Ливерпуль», может заменить в сборной Германии нынешнего наставника Йоахима Лёва. При этом сам Клопп воспринимает это как логичное развитие карьеры.

Напомним, Клопп стал главным тренером «Ливерпуля» в октябре 2015 года. Под его руководством команда выиграла в 2019 году Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года «Ливерпуль» продлил контракт с Клоппом до 2024 года.

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