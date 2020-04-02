Лондон, , 11:51 — REGNUM Увеличить количество замен в матчах Английской премьер-лиги (АПЛ) после возобновления сезона намерены предложить главные тренеры клубов. Об этом 2 апреля сообщает The Telegraph.

В клубах считают, что футболисты будут подвержены высокому травматизму после того, как матчи возобновятся. Это связано с более плотным календарём игр по сравнению с тем, который был до остановки сезона.

Также отмечается, что в клубах ожидают, что будет дана возможность провести мини-сборы продолжительностью в две недели после снятия запрета на тренировки.