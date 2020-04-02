Вашингтон, , 10:32 — REGNUM Глава UFC Дэна Уайт заявил, что российский боец Хабиб Нурмагомедов не хотел драться с Тони Фергюсоном. Об этом 2 апреля сообщает Yahoo.

«Все и так знали, что Хабиб не будет драться», — сказал Уайт.

Напомним, 1 апреля Нурмагомедов заявил об отмене боя с Фергюсоном, поскольку он не может вылететь в США из России в связи с закрытием границ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Фергюсон заявил, что Хабиб Нурмагомедов должен быть лишён титула чемпиона UFC.

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