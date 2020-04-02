Ньон, Швейцария, , 10:27 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенёс чемпионат Европы по футболу среди женщин с 2021 на 2022 год. Об этом 1 апреля сообщили в пресс-службе Федерации футбола Дании.

«Женский чемпионат Европы и чемпионат Европы среди мужчин до 21 года будут перенесены с лета 2021 года на следующий год», — говорится в сообщении.

Напомним, женский чемпионат Европы должен был пройти в Англии с 7 июля по 1 августа 2021 года. Молодёжный чемпионат Европы (для игроков не старше 21 года) был запланирован в Венгрии и Словении на 9−26 июня 2021 года.