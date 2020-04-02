Санкт-Петербург, 2 апреля 2020, 09:58 — REGNUM Футбольный клуб «Зенит» ведёт переговоры с игроками и тренерами о сокращении зарплат на период карантина. Об этом 1 апреля заявил генеральный директор клуба Александр Медведев, сообщает ТАСС.
«Да, такие переговоры сейчас ведутся», — сказал Медведев.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, футболисты «Спартака» согласились на понижение зарплат на 40% в связи с остановкой сезона из-за коронавируса.
Читайте также: Футболисты «Спартака» согласились на понижение зарплат во время карантина