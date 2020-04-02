Санкт-Петербург, , 09:47 — REGNUM Университет ИТМО выпустил видеоролик с анонсом необычной инициативы «Нанеси ласт хит по физре». Его опубликовали 1 апреля на YouTube-канале «Мегабайт».

В ролике ректор университета Владимир Васильев садится за компьютер и начинает матч в Dota 2 вместе со своими воспитанниками. В рамках новой инициативы учебного заведения студенты смогут получать баллы по физической культуре, участвуя в различных киберспортивных турнирах.

Сообщается, что для получения зачёта нужно набрать не менее 100 баллов — за каждый турнир студент может получить не менее трёх. Учащимся будут доступны соревнования по дисциплинам: Counter-Strike: Global Offensive, Clash Royaleи Dota 2.

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