Эгль, , 09:42 — REGNUM Все соревнования отменил Международный союз велосипедистов (UCI) из-за пандемии коронавируса. Об этом 1 апреля сообщили в пресс-службе организации.

«Учитывая серьёзность ситуации со здоровьем в мире, UCI принял решение продлить остановку соревнований по велоспорту до 1 июня 2020 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это решение будет касаться всех велосипедных дисциплин и всех категорий гонщиков.

Напомним, 15 марта UCI объявил об отмене соревнований до 3 апреля.