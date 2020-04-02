Оттава, 2 апреля 2020, 08:58 — REGNUM Все заразившиеся коронавирусом в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» выздоровели. Об этом 2 апреля сообщается на сайте клуба.
Сообщается, что всего в клубе заболели шесть человек. Причём все случаи произошли ещё остановки сезона в НХЛ. Ранее сообщалось о двух случаях заболевания в клубе.
Ранее сообщалось, что первым игроком НХЛ, заразившимся коронавирусом, стал российский защитник «Оттавы» Никита Зайцев.
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