Оттава, , 08:58 — REGNUM Все заразившиеся коронавирусом в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» выздоровели. Об этом 2 апреля сообщается на сайте клуба.

Сообщается, что всего в клубе заболели шесть человек. Причём все случаи произошли ещё остановки сезона в НХЛ. Ранее сообщалось о двух случаях заболевания в клубе.

Ранее сообщалось, что первым игроком НХЛ, заразившимся коронавирусом, стал российский защитник «Оттавы» Никита Зайцев.

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