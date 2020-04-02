Вашингтон, , 08:40 — REGNUM Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон заявил, что Хабиб Нурмагомедов должен быть лишён титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом 2 апреля сообщает ESPN.

«Я был очень расстроен. Я немного злюсь на Хабиба, у него была возможность остаться здесь. Он не хочет драться и должен быть лишён титула», — сказал Фергюсон.

Он добавил, что Нурмагомедов мог бы вернуться из Абу-Даби, где предполагалось проведение боя, в США, а не в Россию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Нурмагомедов заявил об отмене боя с Фергюсоном, поскольку он не может вылететь из России в США в связи с закрытием границ из-за коронавируса.

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