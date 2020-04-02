Махачкала, , 08:28 — REGNUM Бой Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном отменён из-за коронавируса. Об этом российский спортсмен заявил на своей странице в Twitter.

«Сверхдержавы и крупнейшие компании в шоке от того, что происходит. Каждый день ситуация меняется. Но Хабиб все равно должен драться, так получается?» — написал Нурмагомедов.

Он добавил, что расстроен отменой боя, который был запланирован на 18 апреля в Нью-Йорке.

Ранее Нурмагомедов заявил, что вылетел из США в ОАЭ, посоветовавшись с UFC. Там сказали, что бой с вероятностью 99,9% пройдёт в Абу-Даби. Но когда Хабиб туда прилетел, были закрыты границы, поэтому он с командой вылетел в Россию. Сейчас он находится в Дагестане.

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