Денвер, США, 2 апреля 2020, 02:27 — REGNUM 1 апреля в рамках североамериканской части онлайн-турнира по CS: GO ESL Pro League Season 11 встретились коллективы Evil Geniuses и FURIA. Игра завершилась волевой победой команды Тарика «tarik» Челика со счетом 2:1.
MVP встречи был признан 20-летний бразильский киберспортсмен Юри «yuurih» Сантос, коэффициент k/d которого составил 1,33 (68/51), а средний урон за раунд — 87,9. В команде EG выделился Винсент «Brehze» Кайонте, заработавший статистику 71−61.
FURIA с 6-ю баллами опустилась на вторую строчку в турнирной таблице. Evil Geniuses, одержав вторую победу и набрав 6 очков, поднялись на первую позицию.