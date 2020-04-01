Оттава, , 23:25 — REGNUM Лучшим нападающим сезона НХЛ признали 23-летнего канадского хоккеиста «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида, который набрал более 68% голосов. На втором и третьем местах соответственно расположились Сидни Кросби и Наттан Маккинон.

Самым ценным игроком линии защиты хоккеисты признали Виктора Хедмана из «Тампы-Бэй Латнинг» — 37,8% голосов. Джон Карлсон и Роман Йоси заняли второе и третье места с 21,3% и 9% голосов соответственно.

32-летний канадец из «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс был признан лучшим вратарем сезона НХЛ — 41,55% голосов.