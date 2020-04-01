Манчестер, Великобритания, , 23:20 — REGNUM Портал CIES Football Observatory сообщает, что если до конца июня текущего года сезон не возобновится, то стоимость футболистов топ-5 лиг (АПЛ, Примера, Бундеслига, Серия А, Лига 1) упадет на 28%.

В пример CIES Football Observatory приводит французского полузащитника «МЮ» и национальной сборной Франции Поля Погба, цена на которого снизится с 65 до 35 миллионов евро.

На данный момент, по оценкам портала transfermarkt, самыми дорогими футболистами в мире являются Килиан Мбаппе (200 млн евро), Рахим Стерлинг (160 млн евро) и Неймар (160 млн евро).