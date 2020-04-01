Москва, 1 апреля 2020, 23:15 — REGNUM 31-й летний российский киберспортсмен Михаил «Dosia» Столяров продолжит карьеру в команде Mustang Crew, где играет небезызвестный экс-игрок Vega Squadron Павел «hutji» Лашков.
Последней командой Михаила был Gambit, в составе которого россиянин стал чемпионом PGL Major Krakow в 2017-м году.
Состав Mustang Crew на данный момент выглядит следующим образом:
Михаил «Dosia» Столяров
Сергей «Wierd_1k» Тур
Никита «fabi» Квочкин
Павел «hutji» Лашков
Владимир «la3euka» Шурыгин