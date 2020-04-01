Мадрид, , 21:49 — REGNUM 28-летний атакующий полузащитник мадридского «Реала» и национальной сборной Колумбии Хамес Родригес может продолжить карьеру в английском чемпионате. На игрока претендуют «Вулверхэмптон», «Эвертон» и «Арсенал».

В текущем сезоне колумбиец принял участие в 13-ти матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых отличился забитым мячом и двумя голевыми передачами.

Трансферная стоимость футболиста, по версии портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.