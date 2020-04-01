Барселона, Испания, , 21:45 — REGNUM Руководство «Барселоны» предпримет попытку вернуть 28-летнего лидера «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара. В сделку по трансферу бразильца войдет новичок «сине-гранатовых» Антуан Гризманн, перешедший в стан каталонского клуба летом прошлого года.

Трансферная стоимость француза по оценкам transfermarkt составляет 120 миллионов евро, бразильца — 160 миллионов.

В текущем сезоне Неймар принял участие 22-х матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых отличился 18-ю забитыми мячами и 9-ю голевыми передачами.