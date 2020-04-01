Москва, , 19:44 — REGNUM Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюбов объявил о решении остановить проведение всех футбольных турниров в стране до 31 мая, сообщается на официальном сайте организации. Таким образом, Российская премьер-лига не возобновится раньше июня.

«РФС полностью поддерживает решения, принятые сегодня УЕФА после консультаций с национальными ассоциациями. На данный момент признан базовый вариант, в котором будут завершены все чемпионаты. Понятно, что эпидемиологическая ситуация в странах разная, сейчас планируется возобновить национальные турниры в начале — конце июня. Исполком РФС продлил ограничения на проведение футбольных соревнований до 31 мая. Этот шаг логичен и соответствует тем мерам, которые предпринимает правительство нашей страны. Таким образом, с учетом завершения чемпионата старт нового сезона будет перенесен на середину августа или середину сентября», — цитирует заявление Дюбова пресс-служба РФС.

Напомним, что 17 марта была утверждена пауза всех футбольных соревнований до 10 апреля.