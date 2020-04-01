1 апреля 2020 | Время чтения 4 мин

По оценкам вирусологов, пик пандемии коронавируса в России еще впереди, а регионы уже принялись вовсю секвестрировать свои траты. Логично, что социалка страдать не может — это основа жизнеобеспечения. А вот с профессиональным спортом придется, видимо, ограничиться.

Дмитрий Михайличенко, , 19:40 — REGNUM По оценкам вирусологов, пик пандемии коронавируса в России еще впереди, а регионы уже принялись вовсю секвестрировать свои траты. Логично, что социалка страдать не может — это основа жизнеобеспечения. А вот с профессиональным спортом придется, видимо, ограничиться.

Футбольный мяч Armando Sobrino

Понятно, зрелища нужны, это и для региональной власти престиж, и людям нравится, да и стимул для детей и взрослых заниматься спортом прекрасный. Но регионам это становится не под силу. Буквально несколько дней назад губернатор Приморского края Кожемяко сократил финансирование хоккейного «Адмирала» и футбольного «Луча», а в Самарской области Счетная палата приходит к выводу о том, что финансирование футбольного клуба «Крылья Советов» не приносит должных результатов. Сейчас регионам действительно не до многомиллионных контрактов футболистов и хоккеистов. Им бы денег на маски и тесты найти.

Футбол и деньги

Профессиональный спорт в современной России — это часть политики. Успехи спортсменов губернаторы используют для повышения лояльности населения и собственного рейтинга. Неслучайно политтехнологи или политологи составляют рейтинги представленности регионов в игровых видах спорта. Губернаторы их читают и хотят, чтобы их регионы были повыше. Финансирование клубов идет либо за счет крупных спонсоров (типа «Газпрома» или «Роснефти»), либо за счет региональных бюджетов. А это становится не под силу.

Во всём мире игровые виды спорта приносят прибыль, колоссальные доходы. От продажи билетов, сувенирной продукции, раскрутки бренда. В дотационных российских клубах маркетинговая работа (особенно в хоккее) находится в зачаточном состоянии. Например, хоккейный клуб «Салават Юлаев» является автономной некоммерческой организацией. Вот его руководство и действует в соответствии с юридической формой организации.

В уфимском клубе пять последних лет провел один из лучших игроков Европы швед Линус Умарк, но клуб практически никак не смог это капитализировать. Главное ведь — это не прибыль, а спортивный результат и лояльность со стороны руководства республики. К сожалению, такая ситуация характерна и для большинства других клубов. Уровень самоокупаемости хоккейного «ЦСКА», по некоторым данным, не превышает 10 процентов. Как бы то ни было, дотации от «Роснефти» огромны, а доходы минимальны.

И футбольные, и хоккейные клубы России полны зарубежных легионеров. А они в сложившихся условиях предпочитают уезжать за рубеж. Например, по некоторым данным, тот же Линус Умарк готов уехать в Швейцарию за зарплату в три раза меньше. Там и многочасовых перелетов нет, и жизнь комфортнее.

Линус Умарк Ailura

Хоккейные боссы который год говорят о жестком потолке зарплат в Континентальной хоккейной лиге, и этим летом он будет введен. Будет он соблюдаться или нет, вопрос открытый: лазейки найти можно всегда.

КХЛ, в отличие от футбольной премьер-лиги, вообще обособленная организация. Ее клубы не играют в еврокубках, а логика развития у лиги своя. По уровню бюджетов эта лига на втором месте в мире после североамериканской НХЛ. Если зарплаты в КХЛ понизить, например, в полтора раза, то многие уедут, но большинство останутся: потому что альтернативных вариантов трудоустройства в мире у хоккеистов, в отличие от футболистов, нет. Либо НХЛ, либо Европа, зарплаты в которой в 3−4 раза ниже, чем в КХЛ.

Какое бы решение ни приняли боссы лиги, очевидно одно: регионы уже не могут тянуть такой уровень зарплат и амбиций, который был задан последним десятилетием. К сожалению, не могут. Ярославский «Локомотив» содержит РЖД, омский «Авангард», фактически, «Газпром», казанский «Ак Барс» — «Татнефть», а уфимский «Салават Юлаев» — «Башнефть». А как быть с хабаровским «Амуром», новосибирской «Сибирью», нижегородским «Торпедо», череповецкой «Северсталью» и другими? В этих условиях жесткий потолок зарплат и его неукоснительное соблюдение очень нужны.

Настольный хоккей Дар Ветер

Да, конечно, можно надеяться на то, что прославленный хоккеист, а ныне влиятельный политик Вячеслав Фетисов заступится за владивостокский «Адмирал», который считается его детищем. Возможно, Фетисов даже найдет для него необходимые на следующий сезон 500 миллионов рублей. Но сути это не поменяет, губернатор Кожемяко и самарские власти поставили ребром проблему, которую обойти уже нельзя. Профессиональный спорт регионам (даже крупным) становится не по карману. Конечно, можно волевым решением всё сохранить, но тогда в посткоронавирусной России это будет восприниматься как пир во время чумы.

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