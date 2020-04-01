Лондон, , 19:26 — REGNUM Форвард «Барселоны» Мартин Брэйтуэйт попал в сферу интересов лондонского «Вест Хэма», сообщает Daily Mail.

По данным источника, английский клуб готов предложить за датчанина свыше 15 миллионов фунтов.

Брэйтуэйт был выкуплен каталонским клубом из «Леганеса» прошедшей зимой за 18 миллионов евро и, как сообщает источник, не будет продан в другой клуб дешевле той суммы, что за него заплатили.

Игроком также интересуется «Эвертон», который готов заплатить требуемую «Барселоной» сумму.