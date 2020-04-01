Казань, , 19:12 — REGNUM Руководство казанского футбольного клуба «Рубин» принято решение распустить игркоов по домам и прекратить индивидуальные тренировки на клубной базе до 30 апреля. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

При этом все игроки получили индивидуальные программы по поддержанию физической формы в домашних условиях. Программа будет корректироваться в зависимости от сроков возобновления сезона.

Ранее стало известно, что футбольный сезон в России не будте возобновлен до 30 мая.