Загреб, , 18:55 — REGNUM Федерация баскетбола Хорватии приняла решение завершить сезон во всех соревнованиях из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба организации.

Федерация утверждает, что чемпионы лиг объявлены не будут. Составы участников останутся прежними и на следующий сезон, команды не будут понижены или повышены в классе в зависимости от их положения в итоговой таблице чемпионата.

Ранее российская Единая лига ВТБ также объявила о досрочном завершении сезона в связи с распространением вируса.