Цюрих, Швейцария, , 18:45 — REGNUM УЕФА объявила о решении перенести еврокубки на неопредленный срок из-за пандемии коронавируса, сообщаестя на сайте организации.

Сообщается, что Лига чемпионов и Лига Европы вернуться к зрителю не раньше мая. Напомним, что финал Лиги чемпионов был запланирован на 27 июня. Также было объявлено о переносе товарищеских матчей национальных сборных, которые должны были пройти в июне. Перенесены игры плей-офф за выход в финальную часть Евро-2020. Изменению в регламенте были подвержены отборочные матчи к женскому Евро-2021.

Чемпионат Европы, изначально запланированный на лето 2020 года, пройдет летом 2021.

На данный момент в мире зафиксировано свыше 857 тысяч случаев заражения коронавирусом.