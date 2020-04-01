Уимблдон, Великобритания, , 18:20 — REGNUM Пресс-служба Уимблдона сообщила об отмене турнира в 2020 году. Теннисное состязание должно было пройти в период с 29 июня по 12 июля.

«AELTC решила отменить турнир 2020 года в связи с распространением пандемии коронавируса. 134-й розыгрыш Уимблдона пройдет с 28 июня по 11 июля», — говорится в сообщении Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крикета (AELTC).

Напомним, что на данный момент в связи с ситуацией приостановлены проведение всех теннисных турниров до 7 июня.

Уимблдон был отменен впервые с 1945 года.