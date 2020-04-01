Цюрих, Швейцария, , 17:41 — REGNUM УЕФА обсудила вопросы организации оставшейся части сезона 2019−2020 годов европейских чемпионатов с 55 национальными футбольными ассоциациями в рамках телеконференции, сообщает портал AS.

По данным источника, УЕФА настаивает на проведении оставшихся матчей нынешнего сезона. Таким образом, представители Английской премьер-лиги и испанской Ла Лиги сообщили о том, что готовы проводить матчи чемпионата в сентябре, однако организации не собираются приостанавливать ради этого кубковые турниры.

Сообщается, что в июне будут отменены все товарищеские матчи национальных сборных, тогда команды получат дополнительную игровую неделю в клубных сезонах. Ради этого УЕФА автоматически продлит контракты игроков и тренеров, которые рассчитаны до 30 июня 2020 года.

Напомним, что ранее АПЛ хотела доиграть чемпионат в специальных изолированных лагерях в течение лета.