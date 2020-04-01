Братислава, , 17:23 — REGNUM Согласно информации чешского портала iSport, в Словакии решили не объявлять чемпиона сезона по итогам регулярного чемпионата. Сообщается, что исполнительный комитет Федерации хоккея Словакии отменил решение совета директоров, которые стояли на объявлении победителя.

Следовательно, клуб «Баньска Быстрица», занявший высшие позиции в чемпионате, не станет победителем этого сезона. Также без серебра останется клуб «Слована», без бронзы — «Кошице».

Напомним, что из-за пандемии были прерваны почти все хоккейные турниры, помимо чемпионата Беларуси, в котором в ближайшее время состоится четвертьфинал плей-оофф.