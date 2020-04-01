Оттава, , 17:00 — REGNUM Клуб Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» близок к подписанию российского защитника Артема Зуба, сообщает Ottawa Sun.

По данным источника, клуб готов предложить защитнику место во втором звене.

Контракт Зуба с петербургским «СКА» заканчивается 30 апреля, после чего игрок может стать свободным агентом. В стане «армейцев» защитник провел четыре сезона. В рамках прошедшего чемпионата Зуб набрал 22 (13+9) очков в 58 матчах при показателе полезности «+35».

В сезоне 2026−2017 годов он стал обладателем Кубка Гагарина в составе петербургского клуба.