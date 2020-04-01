Манчестер, Великобритания, , 16:49 — REGNUM Согласно сообщениям портала ESPN, «Манчестер Юнайтед» добавил в список своих интересов норвежского форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Английский клуб будет готов побороться за вундекинда, если тот решит покинуть «Боруссию» летом.

Ранее сообщалось, что норвежцем активно интересуется мадридский «Реал», который уже делал запрос по трансферу игрока.

В этом сезоне Холанд принял участие в 8 матчах чемпионата Германии, в которых забил 9 голов