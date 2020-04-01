Москва, , 16:30 — REGNUM Генеральный директор московского футбольного «ЦСКА» Роман Бабаев объявил, что клуб временно снизит зарплаты игрокам из-за приостановки сезона. О договореннсоти сторон сообщил портал «Спорт-Экспресс».

«Мы общались с нашими футболистами, они полностью понимают ситуацию. У нас есть взаимопонимание. Здесь нужно отдать должное ребятам. В такие времена каждый должен в чем-то уступать, благо у нас в этом вопросе не возникает проблем», — цитирует Бабаева «Спорт-Экспресс».

Сообщается, что Бабаев настаивает на проведение оставшихся матчей чемпионата, при этом утверждая, что сезон не продолжится раньше июня.