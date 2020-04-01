Магнитогорск, Челябинская область, , 16:12 — REGNUM Чешский нападающий Андрей Нестрашил подписал новый контракт с магнитогорским «Металлургом», сообщает пресс-служба клуба в Твиттере. Контракт рассчитан до 30 апреля 2021 года.

В рамках прошедшего регулярного чемпионата КХЛ 29-летний чех принял участие в 48 матчах и набрал 24 (13+11) очка при показателе полезности «+2».

Напомним, что форвард выступал за «Каролину Харрикейнз» в сезоне 2016−2017 годов. Тогда он сыграл 19 матчей «регулярки», набрав 5 (1+4) очка. Всего в НХЛ на его счету 48 (17+31) очков в 128 матчах.