Лондон, , 15:27 — REGNUM Туринский «Ювентус» может купить нападающего лондонского «Челси» Виллиана. Об этом 1 апреля сообщает Daily Mail.

Отмечается, что главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри проявляет интерес к 31-летнему форварду.

Напомним, Виллиан перешел в «Челси» в 2013 году из махачкалинского «Анжи». Он уже играл под руководством Сарри с 2018 по 2019 год, когда тот был главным тренером «Челси», и выиграл Лигу Европы.

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