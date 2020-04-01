Ростов-на-Дону, , 15:19 — REGNUM Игроки футбольного клуба «Ростов» запустили серию онлайн-тренировок, которые в режиме самоизоляции могут выполнять как мужчины, так и женщины. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе жёлто-синих.

Полузащитники Матиас Норманн и Данил Глебов вместе с помощницей на YouTube-канале демонстрируют «лучшие домашние упражнения на период самоизоляции». Видео обновляются ежедневно.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) и все другие футбольные турниры приостановлены. Однако подопечные Валерия Карпина хотят доиграть матчи РПЛ.

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