Москва, , 14:43 — REGNUM К отмене всего теннисного сезона может привести ситуация с пандемией коронавируса. Об этом 1 апреля заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев, сообщает ТАСС.

«Ситуация в мире развивается так, что есть вероятность, что весь теннисный сезон будет отменён», — сказал Тарпищев.

Напомним, на период с 29 июня по 12 июля было запланировано проведение одного из турниров «Большого шлема» — Уимблдона. Однако 30 марта глава Немецкого теннисного союза Дирк Хордорфф заявил, что турнир отменят.

Добавим, что ещё один турнир серии «Большого шлема», Открытый чемпионат Франции, который должен был пройти в Париже с 25 мая по 7 июня, перенесён на осень.