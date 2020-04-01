Владивосток, , 14:31 — REGNUM Хоккейный клуб «Адмирал» подтвердил отказ от участия в сезоне 2020/21 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом 1 апреля сообщается на сайте клуба.

«Адмирал» с пониманием и солидарностью отнёсся к позиции регионального оперативного штаба и Министерства физической культуры и спорта Приморского края», — говорится в заявлении.

Отмечается, что основной спонсор также не сможет в полной мере профинансировать «Адмирала» в КХЛ. Поэтому клуб не сможет соблюсти требования лиги по минимальной зарплате игроков.

Напомним, ранее в правительстве Приморского края сообщили, что «Адмирал» не будет участвовать в сезоне 2020/21 КХЛ из-за остановки финансирования в связи с ситуацией с коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: Фетисов: КХЛ должна помочь «Адмиралу»