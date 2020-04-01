Милан, Италия, , 13:38 — REGNUM Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович уйдёт из клуба после завершения сезона 2019/20. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, 38-летний Ибрагимович недоволен изменениями и ближайшими планами руководства клуба.

Отмечается, что новый гендиректор Иван Газидис не видит в Ибрагимовиче ключевого игрока. В то время, как предыдущие руководители Звонимир Бобан и Паоло Мальдини собирались строить команду вокруг 38-летнего шведского форварда.

Напомним, Ибрагимович вернулся в «Милан» зимой 2020 года на правах свободного агента. Его контракт рассчитан на полгода.

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